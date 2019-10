Haven ondernemersvereniging Deltalinqs voorzichtig positief over Brexitdeal

De ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven, Deltalinqs, is voorzichtig positief over het akkoord dat donderdag is gesloten over de Brexit. "Maar het moet eerst nog wel door het Britse parlement", vertelt Bas Janssen op Radio Rijnmond.

In het akkoord hebben Europa en het Verenigd Koninkrijk afspraken gemaakt over hoe de Britten de Europese Unie gaan verlaten. "Voor Rotterdam is het vertrek van de Engelsen niet goed, maar de pijn wordt een stuk minder als deze deal er doorheen komt. Dus dat zou heel mooi zijn."

Deltalinqs houdt nog een slag om de arm. "Het is hartstikke mooi dat het akkoord er is en het biedt perspectief, maar het moet wel eerst door het Britse parlement. Dat moeten we eerst nog eens zien."

Zwakste schakel

Ook nu weer lijkt er in het Verenigd Koninkrijk weinig steun te zijn voor het akkoord dat nu op tafel ligt. Daardoor is een 'no deal' nog altijd mogelijk. "We hebben het sterke vermoeden dat we dan in een chaotische situatie terecht komen. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Als dat het Groot-Brittannië is, dan gaat het daar fout. Eventuele files op de weg zouden voor een slechte toevoer van medicijnen en voedsel kunnen leiden."

Mocht het 31 oktober toch echt tot een deal komen, dan is dat best positief. "Dan gaan we in ieder geval een zachte landing meemaken. Want dan hebben we nog veertien maanden, tot eind 2020, om een echte deal met elkaar te maken. Een echte handelsovereenkomst. In de tussentijd kunnen we blijven doen hoe we het deden. Dat is goed."

Of deze deal ervoor zorgt dat Rotterdam nog geen effect ondervindt van het vertrek, dat is nog niet duidelijk. "Maar het is weer een stapje in de goede richting."