René van Eck te gast in FC Rijnmond

René van Eck is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De oud-voetballer van Excelsior schuift aan bij presentator Bart Nolles, analist Geert den Ouden en Rijnmond-journalist Sinclair Bischop.

Van Eck begon na zijn voetballoopbaan een trainerscarrière en werkte onder meer ook in de jeugdopleiding van de Kralingers. Verder is hij in heel Europa actief geweest.

De geboren Rotterdammer werkte onder meer in Zwitserland en raakte daar bevriend met Young Boys-trainer Gerardo Seoane. Donderdag is Young Boys de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League.

Uiteraard blikken de heren in de voetbaltalkshow vooruit op het aankomende voetbalweekend. Feyenoord neemt het in De Kuip op tegen Heracles Almelo en Sparta maakt de reis naar het hoge Noorden voor het uitduel met FC Groningen.

FC Rijnmond begint vrijdagmiddag om 17:20 uur en wordt tot de volgende dag ieder uur herhaald.