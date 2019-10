Historicus over beeld Dordrecht: 'Blunder was te voorkomen'

Historicus over beeld Dordrecht: 'Blunder beeld was te voorkomen'

De blunder bij het nieuwe beeld van Willem van Oranje, in Dordrecht, had voorkomen kunnen worden als de maker en de gemeente Dordrecht een historicus hadden geraadpleegd. Dit zegt Henk 't Jong.

De Dordtse historicus is verbaasd over de uitleg van de kunstenaar, die na de onthulling van het beeld zei dat er in 1572 niet twaalf, maar elf steden aanwezig waren bij de eerste Vrije Statenvergadering.

In de ramen van de Statenzaal van het Hof zijn de wapens te zien van twaalf steden, die de aanzet gaven om met hulp van Willem van Oranje de Spaanse bezetter te verdrijven.

Oudewater

Oudewater is daar één van, maar de naam van die plaats ontbreekt op de sokkel van het beeld. Volkomen onterecht, zegt 't Jong: "Oudewater hoort er bij. Lees de notulen uit 1572 maar."

Volgens de kunstenaar had het stadje geen stemrecht en hoort er dus eigenlijk niet bij. "Dat geldt ook voor vijf andere steden. Alleen de zes grootste hadden stemrecht", aldus de historicus.

Of het verhaal over het stemrecht een smoes was, omdat de plaats 'gewoon' vergeten is, of dat er is uitgegaan van foute informatie laat hij in het midden: "Als er vooraf een historicus was geraadpleegd, was dit niet gebeurd."

De gemeente Dordrecht gaat de naam van Oudewater alsnog op de sokkel vermelden, zo Twitterde burgemeester Wouter Kolff al direct na de ontdekking van de blunder.