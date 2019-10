Gemeente wil klimaatactiviste Greta Thunberg uitnodigen in Rotterdam

Het voorstel van de Partij voor de Dieren is aangenomen in de gemeenteraad. Die gaat Thunberg uitnodigen voor een bezoek aan de stad. Haar bezoek moet in het teken staan van de strijd tegen klimaatverandering. Volgens de PvdD doen politici er goed aan de zorgen van jongeren over de toekomst van de aarde te horen.

Mocht Greta Thunberg de uitnodiging accepteren, dan is het de bedoeling dat er een programma komt dat samen met schoolkinderen wordt opgesteld.

In september liepen zo'n duizend Rotterdammers mee met een mars voor een beter klimaat en tegen vervuiling door onder meer de Rotterdamse haven.