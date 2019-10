Inwoners Capelle aan den IJssel kunnen straat aanmelden als vuurwerkvrije zone

Goedkeuring krijgt men alleen als alle buren het ermee eens zijn. Bewoners zijn dan zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van hun straat, de gemeente stelt alleen borden beschikbaar.

Maximaal vijf

Tot 15 november kunnen straten worden aangemeld. Komende jaarwisseling zullen maximaal vijf straten vuurwerkvrij worden verklaard.

Het gaat om een experiment. Burgemeester Peter Oskam: “Bewoners kunnen over het afsteken van vuurwerk nu zelf met hun directe buren afspraken maken. Door in gesprek te gaan met elkaar over vuurwerk ontstaat begrip. Het plaatsen van borden helpt om elkaar aan te spreken als de afspraak niet nagekomen wordt.”