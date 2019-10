Dordts dierentehuis gaat voor 3 miljoen verbouwen

De ingang van Louterbloemen in Dordrecht

Streekdierentehuis Louterbloemen, op het gelijknamige bedrijven terrein in Dordrecht, gaat op de schop. Maandag begint een grote verbouwing. Die moet in september 2020 zijn afgerond.

"De gebouwen worden één voor één gesloopt en nieuw opgebouwd. Zo kunnen we tijdens de verbouwing open blijven", vertelt Mirjam Addiks van het streekdierentehuis.

"Het is wel zo dat het kattenpension twee weken dicht gaat en het hondenpension tot mei gesloten wordt". De asielopvang voor Dordrecht en vijf omliggende plaatsen gaat gewoon door.

De verbouwing is keiharde noodzaak: "Het gebouw is echt op. Tal van zaken zijn versleten. Ook moeten we voldoen aan allerlei nieuwe wettelijke eisen en dat lukt nu amper nog."

1,8 miljoen

Voor de verbouwing heeft het asiel wel gespaard, maar er is een gat van 1,8 miljoen euro, waarvoor een hypotheek moet worden afgesloten. "Ja, dat geld stop je liever in dieren dan stenen, maar het kan niet anders."