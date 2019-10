Boycot onderhoud aan cruiseschepen mogelijk van de baan

Er is een oplossing in beeld voor de boycot van rederijen die onderhoudswerkzaamheden niet langer in Rotterdam laten uitvoeren. Er zijn afspraken gemaakt tussen de bedrijven in de haven, vakbonden en het ministerie.

Het conflict speelt al vijf jaar, nadat het ministerie een boete oplegde van 1 miljoen euro aan de Amerikaanse rederij Royal Caribbean, eigenaar van het cruiseschip Oasis of the Seas. Op het schip waren 124 buitenlandse werknemers bezig. Volgens de inspectie hadden deze werknemers niet de juiste vergunning. Het bedrijfsleven meent dat de Nederlandse autoriteiten strakker de regels interpreteren dan andere landen.

Rederijen hebben vervolgens gezamenlijk besloten om Rotterdam en omgeving te mijden, als er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Daardoor loopt de regio ongeveer 100 miljoen euro aan inkomsten mis per jaar. De rederijen wijken uit naar havensteden als Hamburg, Cadiz en Brest.

Gesprek

In opdracht van minister Koolmees zijn de Nederlandse partijen in gesprek gegaan om te zoeken naar een oplossing. "We hebben nu gekozen voor de meest pragmatische oplossing", zegt Marnix Krikke, namens Netherlands Maritime Technology en Nederland Maritiem Land. "Er is al een mogelijkheid om voor een groep medewerkers van buiten de Europese Unie een collectieve ontheffing voor deze vergunningen aan te vragen."

Bij de gesprekken waren ook de vakbonden aanwezig. Omdat werd vastgesteld dat de medewerkers wel betaald krijgen volgens het minimumloon, zijn ook zij akkoord.

Toezegging

Eerder deze week stuurde minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer met de uitkomst van de gesprekken. Hij zegt dat hij blij is dat er een oplossing is voor de scheepsbouw. Toch zijn er nog geen toezeggingen gedaan, zegt Krikke.

Toch hopen de betrokken partijen op meer toezeggingen van de minister. "We moeten het vertrouwen van de rederijen terugwinnen", zegt Krikke. "Het ministerie zou de rederijen moeten uitleggen hoe de werkwijze is, hoe we in Nederland te werk gaan en welke papieren ze moeten klaarleggen."

Ook zegt Krikke dat de in 2014 opgelegde boete van de inspectie ook nog van tafel moet. Het bezwaar tegen die boete loopt nog altijd.