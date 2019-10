Drakentanden op de weg in Rotterdam-West om hardrijders tegen te gaan

In Rotterdam-West zijn bewoners een initiatief gestart om automobilisten langzamer te laten rijden. Voor 'GraagTraag' zijn drakentanden op het wegdek geschilderd die de illusie geven dat de weg smaller wordt. "We hopen dat ze op een smallere weg langzamer gaan rijden."

Sinds twee weken staan de drakentanden op de Beukelsdijk en de Beukelsweg, beide vijftig kilometer wegen. Volgens Jörgen de Koning van het bewonersinitiatief wordt deze grens vaak overschreden. "Er rijden ongeveer elfduizend auto's over dit traject iedere dag. Sowieso één procent daarvan rijdt te hard. Uitschieters zijn snelheden van 100 kilometer per uur."

De drakentanden zijn niet het eerste initiatief dat de bewoners bedachten. Maar verschillende verkeersborden maakten geen verschil. "Veertigkilometer per uur borden en borden over 'u rijdt in een woonwijk' hadden nog geen effect." Nu hebben de bewoners een nieuwe manier gevonden om snel rijders af te remmen.

Hoe werkt het?

De drakentanden zijn driehoeken die op de rijbaan staan en naar elkaar toe zijn afgebeeld. Achttien links en achttien rechts op de rijbaan. Deze komen steeds sneller na elkaar en staan ook steeds dichter bij elkaar.

De Koning: "Over een lengte van zeventig meter hebben we drakentanden aan laten brengen. Die worden steeds breder, dus dat betekent dat ze in het midden steeds dichter naar elkaar toe lopen. Dat geeft de illusie aan de automobilisten dat de weg smaller wordt. En onze theorie is en we hopen dat ze op een smallere weg, langzamer gaan rijden."

De problemen doen zich vooral voor in de avond en nacht. "In de ochtendspits is er geen ruimte voor snel rijders. Zodra er wat meer ruimte komt zie je dat de snelheid omhoog gaat."

Vierentwintig uur per dag

Volgens De Koning wordt er op vier plekken de snelheid gemeten. "Wij meten 24 uur per dag langs dit traject de snelheid. We zien dat vooral tussen 7 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends de snelheid omhoog gaat."

De tanden staan al tweeënhalve week op de weg. "We hebben de eerste metingen binnen, maar dat is veel om te doorgronden. We zien al wel dat op de plekken waar de drakentanden liggen, de snelheid iets omlaag gaat, maar we hebben nog iets meer tijd nodig om dat met zekerheid te zeggen."