Stam: 'Jørgensen fit, Senesi tijd nodig'

Nicolai Jørgensen kan volgens Feyenoord-trainer Jaap Stam starten in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Of de oefenmeester dat ook zal doen, liet hij op de persconferentie in het midden.

De Deen kampt al heel het seizoen met een blessure. Eind september leek hij fit, maar raakte hij in een wedstrijd met Jong Feyenoord geblesseerd aan zijn rib. Jørgensen is nu volledig hersteld.

Verdediger Marcos Senesi zal naar alle waarschijnlijkheid niet in de basis staan. ''Ik spreek veel met de jongens en ook veel met hem. Hij moet wennen aan het één op één verdedigen. Daar is hij in trainingen mee bezig. Daar maakt hij stappen in. Uiteindelijk moet je kijken wanneer het een goed moment is voor hem om hem er in te zetten. Marcos maakt stappen in waar hij mee bezig is. Dat is heel goed om te zien'', zegt Stam.

Tactiek

De trainer van Feyenoord is niet van plan om zijn tactiek aan te passen. ''Het aantal verdedigers blijft hetzelfde. Als wij aanvallend wil je spelen en je komt op achterstand, dan is de intentie van de jongens om het goed te maken. Uiteindelijk gaan, in plaats van één back, allebei onze backs aanvallend staan. En als iedereen naar voren gaat, dan krijg je dat de centrale verdedigers niet goed staan ten opzichte van de tegenstanders. Als je balverlies lijdt, kom je vaak tot verrassingen te staan. Spelers moeten rustiger blijven en vanuit hun taak en man spelen.''

Stam hoopt dat zijn ploeg tegen Heracles Almelo een hoger niveau haalt. ''We hopen het overal in terug te zien. We hebben tegen Twente en Porto gezien dat het kan. Uiteindelijk zien we ook dat de spelers dingen goed uitvoeren en een goed niveau kunnen halen. Daar val je ook altijd op terug. Dat moeten we ook in wedstrijden tegen bijvoorbeeld Fortuna.''

Bekijk hierboven de beelden van de persconferentie van Feyenoord-trainer Jaap Stam.