Zo gaat de tijdelijke veerpont bij de Maastunnel varen

De gratis pont gaat varen van en naar de Sint Janshaven aan de zuidkant en de Sint Jobshaven aan de noordkant. De eerste boot vertrekt 's ochtends om 6:20 uur van Zuid naar Noord en de laatste vaart om 23:30 uur in omgekeerde richting.

"De veerdienst krijgt een dienstregeling, dus je weet precies hoe laat de boot vertrekt. Daarop kun je je reis aanpassen en hoef je niet lang te wachten voor een overtocht", zegt wethouder Bokhove van Mobiliteit.

"We hebben ervoor gezorgd dat de vroegste en laatste vertrektijden aansluiten op de diensten in het Erasmus MC, want veel personeel maakt nu gebruik van de Maastunnel en zij moeten naar het werk kunnen blijven fietsen."

De veerpont vaart tot de werkzaamheden aan het fietsdeel van de Maastunnel klaar zijn. Naar verwachting gaat dat zeven maanden duren. Het werk aan de voetgangerstunnel duurt daarna nog vier maanden, maar voetgangers kunnen dan al via de fietserstunnel lopen.