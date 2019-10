Rookverbod in de horeca vanaf 1 april gehandhaafd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf 1 april actief het rookverbod in de horeca handhaven. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid laten weten.

Het verbod geldt officieel al sinds 2008, maar aparte rookruimtes werden nog toegestaan. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat die uitzondering niet geldig is.

Blokhuis liet toen al weten niet direct te starten met handhaven. Nu wordt het dus april.

Eerder bezocht Rijnmond een kunstcafé in Delfshaven, waar ze met angst en beven kijken naar de gevolgen van het rookverbod.

Volgens de staatssecretaris kan de horeca hiermee leven. "Ze waren even bang dat we op 1 januari gingen zitten. 1 april, associëren zij ook met het terrassenseizoen. Dan kunnen we alles veel geleidelijker doen. Een mooie Nederlandse oplossing, denk ik."

Ook de gemeenten zijn tevreden dat er niet al vanaf 1 januari wordt gehandhaafd, aldus Blokhuis. Zij "willen ook fatsoenlijke afspraken kunnen maken met de horeca".