Werkbonus voor mensen in de bijstand

D66, PvdA, GroenLinks, NIDA en DENK in de Rotterdamse gemeenteraad willen een werkbonus voor Rotterdammers die in de bijstand zitten. Gevraagd wordt aan het stadsbestuur om 1,9 miljoen euro vrij te maken om 2.800 Rotterdammers parttime aan de slag te krijgen.

Nadia Arsieni van D66 kwam met het initiatief. Volgens haar is het voor veel mensen niet aantrekkelijk om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. "Mensen voelen het maar een beetje in hun portemonnee en zijn bang dat de Belastingdienst hun toeslagen verlaagt", aldus het raadslid. Dan gaat het bijvoorbeeld om de huur-, zorg- of kindgebonden toeslag.

Van Parttime naar Fulltime

Het idee is nu om deze mensen juist te belonen als ze parttime gaan werken vanuit de bijstand. Parttime werk zou dan een opstap zijn naar fulltime werk. Arsieni: "Uit onderzoek blijkt dat mensen die parttime werken drie keer vaker uitstromen uit de bijstand dan gemiddeld."

Werkbonus

Het idee is dat de Rotterdammers een bonus kunnen opbouwen tot maximaal 1.266 euro per jaar. Om dit voor elkaar krijgen is dus 1,9 miljoen euro nodig. Maar de partijen die met het voorstel komen denken dat er een besparing op de uitkeringslasten komt van minimaal 1,5 miljoen euro. Het voorstel is ingediend. Het college komt binnen zes weken met een reactie.