De douane heeft tijdens een controle in de haven van Rotterdam achthonderd kilo cocaïne onderschept. Dat gebeurde woensdag.

De drugs zaten verstopt in een container met bananen. De container kwam uit Ecuador en was bestemd voor een bedrijf in Vlissingen. Het bedrijf heeft niets te maken met de vondst.

De drugs zijn vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in de zaak.