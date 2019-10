Fraser: 'Uitdaging om in topduels in wedstrijd te blijven'

Henk Fraser staat met Sparta op de vijfde plaats in de eredivisie. De Spartanen waren alleen in de wedstrijden tegen Ajax en AZ kansloos. ''De uitdaging ligt er met name om in de duels met de topploegen zo lang mogelijk in de wedstrijden te blijven. Dat is ons nog niet gelukt'', zegt Fraser over het tot nu toe succesvolle seizoen.

De trainer van de Rotterdammers is echter ook waakzaam. ''Wij moeten beseffen dat we van iedereen kunnen verliezen. We weten waar we vandaan komen. Maar we beseffen nu, na negen wedstrijden, ook dat we het echt iedereen lastig kunnen maken. Mits we de bereidheid en discipline kunnen vasthouden.''

Kleine groep

Fraser gebruikte dit seizoen slechts veertien verschillende basisspelers. Acht daarvan speelde zelfs alle eredivisiewedstrijden tot nu toe. ''Het geeft weer dat we goede resultaten halen. Dan neig je naar een team dat blijft staan.'' Mede hierom traint hij met een kleine groep. ''We trainen met een groep van zestien man. De jonge jongens die daar bijkomen, moeten het echt afdwingen.''

Toch weet ook Fraser dat het geduld van zijn wisselspelers langzaam op raakt. ''Het besef is er bij hen ook wel. Maar ondanks dat we het als team heel leuk hebben: er zijn ook ego's. Kan dat een probleem worden? Ja. Verwacht ik dat? Nee. Dit omdat ze goed met elkaar omgaan, maar vooral omdat ik er van overtuigd ben dat we ze allemaal keihard nodig zullen hebben.''

Sparta reist met een fitte selectie naar het hoge Noorden. De Rotterdammers spelen zondagmiddag om 14:30 uur de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Uiteraard is dit duel live te volgen op Radio Rijnmond.

Bekijk de interviews met trainer Henk Fraser en middenvelder Abdou Harroui hierboven terug.