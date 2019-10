A20 in de richting van Hoek van Holland dicht door werkzaamheden

Er wordt het komende weekend op verschillende plekken aan de weg gewerkt. Zo gaat de A20 vrijdagavond dicht in de richting van Hoek van Holland.

Om 22:00 uur sluit de weg tussen knooppunt Gouwe en Moordrecht. Naar verwachting gaat de A20 zaterdagmiddag rond 13:00 uur weer open. Omrijden kan tot die tijd via de A12 en de diverse N-wegen.

Ook op de A44 zijn werkzaamheden. De weg is in de richting van Den Haag het hele weekend dicht tussen Burgerveen en Wassenaar-Noord. Vanaf vrijdagavond 21.00 uur gaan de rode kruizen aan. Het verkeer kan omrijden via de A4.