De parken van Roompot Vakanties gaan in de verkoop. Het Financieele Dagblad meldt dat de eigenaar PAI Partners al diverse bankiers en mogelijke kopers heeft benaderd.

Roompot heeft acht parken in de regio Rijnmond; waaronder in Hellevoetssluis, Ouddorp en Dordrecht. De verkoop moet naar verwachting een miljard euro opbrengen. Het zou de derde keer in tien jaar tijd zijn dat Roompot van eigenaar wisselt.

Een zegsman van Roompot wil niet ingaan op de berichtgeving. Ook PAI wil er niets over kwijt.