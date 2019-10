Van piepklein tot reuzengroot

Groot of klein, binnen of buiten. Met Chris Natuurlijk kun je zaterdag vanaf 08.00 uur alle kanten op. Van Pinkeltje buiten in Diergaarde Blijdorp tot de reuzengrondluiaard binnen in Historyland.

Pinkeltje, dat mannetje niet groter dan een pink, is weer helemaal terug. Tegenwoordig beleeft hij avonturen in toeristische attracties als het Dolfinarium, het Spoorwegmuseum en sinds kort ook in Diergaarde Blijdorp.

Tijdens een wandeling langs azuurblauwe vlinders en andere dieren uit de dierentuin vertellen illustrator Arne van der Ree en Constance Alderlieste van Diergaarde Blijdorp over de avonturen uit het boek Pinkeltje in Diergaarde Blijdorp en over Pinkeltjedag op 23 oktober.

De illustrator geeft op die dag een tekenworkshop en hij signeert.





Sid de reuzengrondluiaard

In Historyland in Hellevoetsluis leer je alles over de reuzengrondluiaard uit de ijstijd. Kinderen kennen hem als Sid uit de tekenfilmserie Ice Age. In een grote vitrine zijn fossiele botten van het dier te zien. Tekeningen en een schaalmodel geven een beeld van van het dier zoals het er heeft uitgezien. Amateur-paleontoloog Dick Mol en Arie van den Ban van het museum vertellen in Chris Natuurlijk wat voor beest de reuzengrondluiaard geweest moet zijn.

Lees ook Reuzengrondluiaard uit de ijstijd herleeft

Metamorfose voor Korendijkse Slikken

"Je waant je aan het einde van de wereld.", zegt natuurjournaliste Monica Wesseling tijdens een wandeling door het vernieuwde natuurgebied de Korendijkse Slikken in Goudswaard. Woensdag gaat het gebied officieel open na een metamorfose waarbij dichtgegroeide kreken zijn blootgelegd en de verbinding met het Haringvliet is hersteld. Over het nieuwe verhoogde wandelpad loopt Chris Natuurlijk mee met de boswachters die vertellen over de planten en dieren in het gebied. Kers op de taart is het uitzicht over het Haringvliet en het Spui vanaf de kijkterp en de nieuwe kijkhut.





De nacht van het onhoorbare

In het laatste weekend van oktober is het feest voor literatuurliefhebbers in Rotterdam. Het literaire festival Woordnacht dat op meerdere plekken in de stad wordt gehouden, werkt samen met boekhandel Donner die in dit weekend ook de heropening viert van het verbouwde pand aan de Coolsingel. Woordnacht staat in het teken van stilte. Op 26 oktober wordt de eerste Jana Beranováprijs uitgereikt in Donner. Jana Beranová naar wie de prijs is vernoemd en Peggy Verzett , de Rotterdamse dichter die de prijs krijgt, blikken in Chris Natuurlijk vast vooruit op de literaire festiviteiten.

