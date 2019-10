Spijkenisser de cel in voor massale productie xtc

Een 52-jarige man uit Spijkenisse moet tien maanden de cel in voor het verhuren van een pand dat als drugslab was ingericht. De man liep vorig jaar april tegen de lamp toen de politie een bende van drugshandelaren oprolde die volgens medeverdachten 'groter dan Pablo Escobar' waren, de beruchte Colombiaanse drugsbaron.

De bende voerde tussen eind 2017 en april 2018 grote hoeveelheden chemicaliën in vanuit Polen. Met de duizenden kilo's zoutzuur, fosforzuur en aceton konden miljoenen xtc-pillen en amfetamine geproduceerd worden.

Het onderzoek met de naam 'Livonia' kwam op gang nadat in Polen aan de bel was getrokken. Een bedrijf en transportfirma kwam in beeld dat op grote schaal allerlei soorten chemicaliën naar Nederland vervoerde. Uit het onderzoek van justitie bleek later dat het een komen en gaan was van Poolse vrachtwagens naar diverse plaatsen in Nederland. Een Poolse verdachte verklaarde: "Die Nederlanders doen niet onder voor Escobar".

In het onderzoek dat volgde werden elf mensen aangehouden tussen de 26 tot 60 jaar oud, onder wie de Spijkenisser. Hij verhuurde in het Limburgse Weert een woning waarin een zogeheten 'omzettingslab' was ingericht. De politie vond er grote hoeveelheden grondstoffen en apparatuur voor de productie van de xtc. De man kreeg donderdag vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De hoofdverdachte, een man uit Eindhoven, kreeg zes jaar en negen maanden. Een handlanger uit Venlo moet vijf jaar de cel in. Drie verdachten werden vrijgesproken.