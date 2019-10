Rotterdamse advocaat: 'Kinderen snel weg uit Syrië'

De moeders zijn ooit afgereisd om in het Kalifaat van IS te leven. Ze verblijven al enige tijd in kampen, bewaakt door Koerden. De situatie is kritiek, nu Turkije een oorlog is begonnen tegen de Koerden.

Seebregts: "Het is momenteel heel onzeker. Water en eten raken op. Er is angst dat er bommen gaan vallen. Nu de Koerdische bewakers weg zijn om te strijden, vrezen de Nederlanders dat de radicale vrouwen in het kamp de overhand krijgen én dat zij in handen komen van Assads troepen."

Seebregts en zijn collega's staan 23 vrouwen en 55 kinderen bij. "Sinds vanochtend zijn dat 56 kinderen. Er is net een baby geboren. In een tent, zonder medische begeleiding, want Artsen Zonder Grenzen is al vertrokken."

Gevaarlijk

Het Nederlandse kabinet is resoluut: we gaan de vrouwen en kinderen niet terughalen, want het is te gevaarlijk. Eerder dit jaar bepaalde de Rotterdamse rechter al dat de 'IS-vrouwen' naar Nederland moeten worden gehaald.

André Seebregts:"Dat vonnis heeft de Staat naast zich neergelegd, vandaar dat we dit kort geding starten. Het gaat ons om de kinderen, maar als de moeders meekomen, is dat prima. Ze worden dan direct opgepakt en gaan naar een terroristenafdeling. Voor de kinderen zijn al pleeggezinnen geregeld."

Afgelopen zomer bezocht Seebregts het kamp Al-Hol in Noord-Syrië. Hij heeft bijna dagelijks contact met de Nederlandse vrouwen daar. Het kwam hem hier op een stroom haatmails te staan, waarbij 'landverrader' nog een milde beschuldiging was. "Ook nu loopt mijn mailbox weer vol, ja."

Toch is het volgens de strafpleiter voor Nederland het beste als de kinderen zo snel mogelijk komen. "De meesten zijn nu nog heel jong. Driekwart is nog geen zes jaar oud. Als dit nog jaren gaat duren dan kan het gevaarlijk worden als die kinderen gaan radicaliseren."

Het kort geding tegen de Nederlandse Staat dient op 1 november in Den Haag.