Iedereen bij Sparta houdt van Mo

Mo vluchtte als advocaat met zijn gezin uit Syrië. Hij wilde vrijwilligerswerk doen en kwam per toeval terecht bij Sparta. De selectie adopteerde hem en inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het spelershome.

"Ik had eigenlijk een goed leven toen ik in Syrië was", blikt Mo terug. Het was een moeilijke beslissing om het land te verlaten. "Ik heb alles achter moeten laten."

'Sparta voelt als een familie'

In het spelershome van Sparta is Mo bij iedereen geliefd. "Het is hier heel leuk en er heerst een gezellige sfeer. Iedereen is echt aardig. Ik voel me hier echt thuis. Het voelt een beetje als een familie."

"Mo is een heel lieve gozer. Het team draagt hem op handen", zegt verdediger Bart Vriends. "De spelers en trainers lopen met hem weg", vertelt Sparta-trainer Henk Fraser.

Ook in Rotterdam is Mo ambitieus. Hij wil hier net zo succesvol zijn als in Syrië. Bovendien wil Mo dat zijn zoontje Yayha in een gezonde omgeving opgroeit: "Want over zeventien jaar gaat hij bij Sparta spelen!"