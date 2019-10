Van Eck in FC Rijnmond: 'Zwitsers kunstgras probleem voor Feyenoord'

René van Eck is nu te gast in FC Rijnmond. De oud-voetballer van Excelsior schuift aan bij presentator Bart Nolles, analist Geert den Ouden en Rijnmond-journalist Sinclair Bischop.

Van Eck werkte jarenlang als speler en trainer in Zwitserland. Daarom kent hij Young Boys, de Zwitserse tegenstander van Feyenoord in de Europa League, erg goed. "Het is niet zo dat je er even overheen loopt. Een voordeel voor Young Boys is dat de club op kunstgras speelt. Dat gaat een probleem voor Feyenoord worden."

Ook was er in FC Rijnmond een discussie over Marcos Senesi. Wanneer moet deze dure verdediger bij Feyenoord zijn opwachting gaan maken. "Na FC Emmen-uit werd hij snel afgezaagd. Dat is het probleem in Nederland: er wordt al snel negatief over iets gesproken", vindt Van Eck. Den Ouden is het niet met Van Eck eens.

Daarnaast was in FC Rijnmond een portret te zien over Mo, die vrijwilliger in het spelershome van Sparta is. Hij is gevlucht uit Syrië. Mo is bij Sparta door iedereen geliefd.

De volledige uitzending van FC Rijnmond is later op deze pagina terug te kijken.