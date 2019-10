Ambulanceverpleger tijdens werk beroofd van jas en portemonnee

Ambulanceverpleegkundige Daniel Herweijer doet op Twitter vrijdag een getuigenoproep. In Oud-Beijerland werd 's ochtends zijn jas met daarin zijn portemonnee uit de ambulance gestolen. Die wil hij graag terug.

Herweijer was met een collega tussen 9:30 en 11:30 uur bezig met het vervoer van een patiënt vanaf de omgeving Gravinnelaan in Oud-Beijerland. Ze brachten de patiënt van en naar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Tijdens deze klus verdween de jas uit de ambulance die bij uitzondering niet was afgesloten.

"Daniel heeft in het Ikazia de camerabeelden teruggekeken van de parkeerplaats. Daar is het niet gebeurd. Dus het moet in Oud-Beijerland geweest zijn", vertelt een collega.

In de portemonnee zat geen geld, maar wel veel pasjes. Herweijer hoopt dat iemand ze vindt of dat de dief de portemonnee opstuurt. "Dat kan naar de Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid op de Vliedberg 2, 3356GA in Papendrecht."