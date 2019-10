Van kantoorbaan via Ottolenghi naar bakcarrière

De Pistache Citroentaart met rozenwater en semolina is inmiddels legendarisch. Het is één van de creaties die is ontstaan dankzij de inspiratie die werd opgedaan bij Ottolenghi. Kimberley was al jaren fan van de chef en besloot hem heel brutaal een brief te schrijven.

“Hij is echt een held voor ons”, vertelt Kimberley enthousiast. “Ook hij heeft besloten de stoute schoenen aan te trekken en het werk wat hij deed achter hem te laten en voor zijn passie te gaan. Toen ik hoorde dat ik mocht komen ben ik gelijk op de trein naar Londen gestapt.”

Van bruids- en verjaardagstaarten tot minicakes voor lokale horecazaken. Ze zien er allemaal even spectaculair uit. De baksels doen het dan ook bijzonder goed op Instagram.

De ‘Meiden van de Keuken’ werken graag met ingrediënten uit de regio. Zo komen de boter, melk en room van Hoeksche Zuivel uit Maasdam, de eieren van Eibaar in Den Bommel en alle noten van het Oud-Beijerlandse bedrijf Nutamo.

Moeder en dochter werken nu nog vanuit huis, maar hebben de ambitie om volgend jaar in Oud-Beijerland een winkeltje te openen. Toen ze onlangs een pop-up organiseerde waren ze binnen no-time uitverkocht. “Dat hadden we niet verwacht, maar het geeft wel vertrouwen voor de toekomst.”