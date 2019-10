André Hazes in Ahoy: 'Ik ben gewoon een Rotterdammer'

André Hazes in Ahoy: 'Ik ben gewoon een Rotterdammer'

André Hazes staat vrijdag in een uitverkocht Ahoy. Het is zijn derde concertreeks in de Rotterdamse evenementenhal. Rijnmond sprak hem vlak voordat hij het podium op ging.