Vlaardings truckerscafé The Pittstop uit de as herrezen

"Het hoeft niet lekker te zijn als het maar veel is", roept een trucker lachend tegen de serveerster in eetcafé The Pittstop 2.0 in Vlaardingen. Het populaire truckerscafé is weer open na de brand eind mei en de sfeer zit er weer in.

De wereld stortte 28 mei in voor Jan en Yvette Holties, die het eetcafé aan de Wilhelminahaven in Vlaardingen al meer dan dertien jaar runden. "Je zakt door de grond als je je droom in rook ziet opgaan", zegt Yvette. "We zaten ook nog in een verhuizing en er stonden ook heel veel privéspullen opgeslagen. Alles weg, niet te bevatten."

Door alle hectiek na de verwoestende brand maakt de eigenaresse momenteel een pas op de plaats. "Het is even nodig, zo'n adempauze."

Herinneringen

Na de brand kreeg The Pittstop veel steun en hulp van vrienden, truckers en andere vaste klanten. Sinds twee weken draait de tent weer in een pand naast de uitgebrande plek waar het allemaal begon. "Dat was eerst best moeilijk. Je wordt steeds geconfronteerd met herinneringen", vertelt Yvette Holties.

teun en toeverlaat Diana van Zanten beaamt het. Ze runt de zaak nu min of meer en is blij dat de ziel weer een beetje terug is. "De sfeer van de oude Pittstop komt nooit meer terug maar we draaien weer en het is weer gezellig."

Bloemkool met karbonade

Ook de chauffeurs zijn blij dat ze weer een maaltijd, een natje en een douche kunnen pakken in de nieuwe Pittstop. "In Rotterdam worden we weggejaagd, daar mag je niet meer parkeren, maar hier is het goed toeven nog steeds", zegt een trucker boven zijn bord bloemkool met karbonade.

Er wordt bulderend gelachen door de truckers aan tafel. En honger hebben ze. Een goedlachse chauffeur uit Hilversum op weg naar Denemarken bestelt een bord eten waar een paard de hik van krijgt. "Ach, dit is nog maar het voorgerecht!" De tafel buldert mee en bestelt nog een biertje. "Heerlijk hier weer te kunnen douchen ook", klinkt het.

Pittstop 2.0 is iedere werkdag open van 06:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot middernacht. In de weekenden kunnen truckers 's middags en 's avonds terecht.