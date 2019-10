Dreamhack in Rotterdam: steeds meer vrouwen gamen

Vergeet de mannen die nachtenlang fanatiek achter hun computer, Xbox of Playstation zitten. Steeds meer vrouwen zijn te zien in de gamewereld. Tijdens het grootste gamefestival van de wereld, Dreamhack, zijn vrouwen zeker niet in de minderheid.

Mathia Koolhout, professioneel gamer, is het levende bewijs dat het stereotype gamer lang verleden tijd is. Deze mooie dame heeft ruim 26.000 volgers op haar gamekanaal en haar volgers blijven, naar eigen zeggen, alleen maar stijgen.

"Ik denk dat steeds meer vrouwen gaan gamen. Steeds meer games focussen zich ook meer op vrouwen. Vrouwen worden steeds vaker het hoofdcharacter", vertelt Mathia.

E-Sports deskundige Ward Geene is ook blij dat vrouwen een steeds prominentere rol krijgen in de gamewereld. "Er is heel lang een stereotype geweest, dat voornamelijk de mannen gamen. Ik vind het fijn om te zien dat vrouwen een rol hebben gekregen in die wereld. Het is niet alleen een mannenwereld, maar het wordt enigszins nog wel door mannen gedomineerd."

Dreamhack is het gehele weekend in de stad vanwege het Rotterdam Games Week. Mensen die het grootste gamefestival van de wereld willen bezoeken kunnen in Ahoy terecht.