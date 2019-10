Crisisoverleg na vechtpartijen Rotterdam-Zuid: 'kinderen worden niet vanzelf zo'

De gemeente Rotterdam, politie en betrokken buurtbewoners voerden vrijdag crisisoverleg over de uit de hand gelopen ruzie tussen jongeren in Charlois en IJsselmonde. Donderdag werden twee jongens met messen gestoken en waren er verschillende vechtpartijen in bus en tram.

De verschillende organisaties willen met een gezamenlijk plan van aanpak komen. Ook de scholen van de jongeren zijn daarbij betrokken. Daarnaast wil de gemeente hangplekken onaantrekkelijk maken.

De gemeente zegt sinds begin oktober in gesprek te zijn met de ouders, na het starten van een groepsaanpak op deze groepen. De politie heeft wel eerder met de ouders gesproken. De gemeente wil met de ouders blijven praten en probeert daar ook de jongeren bij te betrekken.

Niet weer

De vete op Rotterdam-Zuid gaat waarschijnlijk ver terug. "Dit is niet van nu, dit speelt al heel lang", zegt Fatma Bouchataoui van de Wijkacademie Opvoeden. Ze zat aan het ontbijt toen ze het treurige nieuws van de avond ervoor las. Ze begeleidt veel ouders op Zuid en dacht meteen: niet weer.

"Het was schrikken. Er was ook veel verontwaardiging onder de ouders uit de buurt. Hoe moet dit? Onze kinderen moeten hier opgroeien. Fatma, zeiden ze, jij roept onze kinderen op om buiten te spelen. Door dit soort berichten houden we onze kinderen liever thuis. Maar kinderen die buiten spelen, dat is juist wat we willen als Wijkacademie."

Kinderen worden niet vanzelf zo

Voor Bouchataoui kwam het niet als een verrassing. De situatie tussen de verschillende wijken broeit al lang. Jaren waarschijnlijk. Een vijandigheid die misschien zelfs over gaat van generatie op generatie. "Kinderen worden niet vanzelf zo", zegt Bouchataoui. "Er moet heel wat gebeuren voor een kind zich zulke dingen doet. Als ouders onmachtig zijn, verdienen ze hulp."

Het sleutelwoord: praten. "Het draait als ouder allemaal om praten en contact houden. En soms ook af en toe eens met je hand door de jaszakken gaan. Wat zit daar allemaal in? Vind je bijvoorbeeld drugs of wapens, vraag daar dan naar."

Bouchataoui hoopt vooral dat ouders die onmachtig zijn bij het opvoeden extra hulp gaan krijgen.