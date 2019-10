Vijf nieuwe snelfietspaden rond Rotterdam

Het gaat om de volgende routes:

Naaldwijk – Rotterdam (27 kilometer)

Rotterdam – Zoetermeer (17 kilometer)

Den Haag – Pijnacker (14 kilometer)

Delft – Rotterdam-Alexander (20 kilometer)

Voorne - Putten (15 kilometer)

Niet alleen krijgen de routes een opknapbeurt, maar ook is er aandacht voor ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Zo komen er fietstunnels en bruggen om autowegen te doorkruisen. Het is de bedoeling dat de fietsers zo min mogelijk hoeven af te remmen voor bijvoorbeeld scherpe bochten of een serie stoplichten.

De fietspaden moeten niet alleen tijdswinst opleveren voor woon-werkverkeer, maar moeten mensen ook verleiden om uit de auto te komen. Dat willen de gemeenten bereiken door de fietspaden niet langs drukke autowegen aan te leggen, maar langs een bos, park of weiland.