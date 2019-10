Verdachten illegale medicijnenhandel sportschool blijven vastzitten

De middelen werden in een achteraf kamertje toegediend. Bij verkeerd gebruik kunnen ze volgens de politie grote gezondheidsrisico's opleveren.

De 49-jarige vrouw werd aangehouden in het huis van de 58-jarige man. Daar vond de politie naast de medicijnen twee wapens en harddrugs. Daar wordt de vrouw mee in verband gebracht. In de woning van de 52-jarige man vond de politie ook een partij medicijnen. [article:Arrestaties voor medicijnhandel in Rotterdamse sportschool]

De politie kwam de handel op het spoor na tips over mogelijke misstanden bij de sportschool aan de Straatweg. Alle medicijnen zijn in beslag genomen.