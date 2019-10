Dit zijn de winnaars van de Dordtse Puienprijs

Visstraat 27 won in de categoie 'woon-winkelpand'

De winnaars van de Dordtse Puienprijs zijn bekend. De gevel van een mannenmodezaak won in de categorie 'woon-winkelpand'. Een voormalig pakhuis voor de ijzerhandel, waar nu woningen in zitten, kreeg een prijs voor 'beste herbestemming'.

De jury schrijft over de Visstraat 27, het mooiste woon-winkelpand: "Dankzij een zorgvuldige restauratie heeft dit vroege Art Decopand zijn oude charme weer terug." De gevel is bijvoorbeeld na kleurhistorisch onderzoek weer in de oorspronkelijke kleur geverfd en heeft nieuwe stalen puien.

De winnaar van de beste herbestemming, Binnen Kalkhaven 5ABC, wordt geprezen om de verandering van de industriële vensters. Die waren klein en boden weinig zicht en licht. Niet ideaal voor woningen. "De eigenaren kwamen met een gedurfd plan dat de contouren van de oude vensters nog laat zien én veel licht naar binnen brengt."

Boost

De Dordtse Puienprijzen werden dit jaar voor de tweede keer uitgereikt aan eigenaren van de meest geslaagde gevelrestauratie. Daarmee hoopt de Vereniging Oud-Dordrecht dat meer eigenaren hun pui gaan verbeteren en dat de historische binnenstad daarmee een boost krijgt.

Niet alleen deskundigen, maar ook gewone Dordtenaren mochten stemmen. Zij kozen voor de Voorstraat 341 (woon-winkelpand) en de Reeweg Oost 123 (herbestemming).