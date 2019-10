FC Dordrecht onderuit tegen Helmond Sport (1-2)

FC Dordrecht heeft vrijdagavond de laatste plaats in de eerste divisie niet kunnen verlaten. De Schapenkoppen verloren aan de Krommedijk met 2-1 van Helmond Sport.

Na een matig begin kwam het duel rond de twintigste minuut pas echt op gang. Tibeaut Swinnen schoot namens Helmond Sport de bal op de lat. Tien minuten later raakte Thomas Schalekamp bij een opgelegde kans de bal verkeerd. Vlak voor rust verraste Anass Achahbar bijna Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel met een leep balletje.

De Dordtenaren kwamen goed uit de kleedkamer. In de 47e minuut mocht Savvas Mourgos uithalen op Van Gassel, die de poging kon keren. Halverwege de tweede helft scoorde Helmond Sport tweemaal. Op de rand van buitenspel knalde Dean Koolhof raak (0-1). Twee minuten later kopte Thomas Kok de 0-2 in eigen doel.

FC Dordrecht herpakte zich. Jordy Wehrmann, die op de bank startte omdat hij te laat was bij de wedstrijdbespreking, ramde van afstand de 1-2 binnen. Vervolgens was Brandon Ormonde-Ottewill tweemaal dichtbij de gelijkmaker, maar hij raakte de lat, paal en zijnet. Ook doelman Petar Stoskovic kreeg in de blessuretijd nog een kans. Hij kopte de bal uit een corner naast.

FC Dordrecht - Helmond Sport 1-2 (0-0)

66' 0-1 Dean Koolhof

68' 0-2 Thomas Kok (eigen doelpunt)

83' 1-2 Jordy Wehrmann

Opstelling FC Dordrecht: Stoskovic; Gronsveld, Lewis, De Abreu, Ormonde-Ottewill; Kok (69' Vicario), Schuurman, Smith (75' Wehrmann); Achahbar, Schalekamp, Mourgos (75' Hogesteger)