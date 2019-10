Excelsior in overtal niet langs MVV (0-0)

Excelsior heeft vrijdagavond niet geprofiteerd tegen tien spelers van MVV. De Kralingers speelden in De Geusselt doelpuntloos gelijk (0-0).

De Kralingers begonnen niet goed aan de wedstrijd. MVV kreeg in het openingskwartier goede kansen via Joeri Schroijen, Anthony van den Hurk en Thijmen Goppel. Gelukkig voor Excelsior scoorden zij niet. De grootste kans voor de gasten kwam van Dogucan Haspolat, die vlak voor de rust de bal zwak op doel schoot.

Na de rust kwam MVV snel met tien man te staan. Shermar Martina kreeg in de 49e minuut zijn tweede gele kaart, waarna hij eerder kon gaan douchen.

Excelsior creëerde in overtal vervolgens meer kansen. Zo schoot Ahmed Mendes Moreira op de paal en was Jeffry Fortes met een kopbal gevaarlijk. In de blessuretijd kregen beide teams nog een grote kans op de zege. Rai Vloet zag zijn volley uiteindelijk nog gekeerd worden door MVV-doelman Nigel Bertrams.

MVV - Excelsior 0-0 (0-0)

ROOD: 49' Shermar Martina (MVV)

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Fischer, Matthys, Van der Meer; Fortes, Vloet, Haspolat; Omarsson (80' Zwarts), Meijer (46' Bruins), Mendes Moreira