Bruins en Moniz over akkefietje op training: 'Zulke dingen gebeuren'

Luigi Bruins en Ricardo Moniz gingen na afloop van MVV-Excelsior (0-0) in op het akkefietje van afgelopen woensdag op de training van de Kralingers. Moniz stuurde na een woordenwisseling Bruins weg. "Er is eigenlijk vrij weinig gebeurd", stelt Moniz.

"Die dingen gebeuren op het veld", relativeert Bruins. "In emotie kan dat gewoon. Dat is in principe voorbij, we gaan gewoon weer door."

'Wie denk je wel niet dat je bent joh?', riep Moniz afgelopen woensdag op de training. "Vaak komen mensen dichter bij elkaar door confrontaties, zo zie ik dat altijd. Dat kan ook een compliment zijn aan mensen die je veel verantwoordelijkheid geeft", zegt Moniz over de woordenwisseling.

Kijk hierboven naar de volledige uitleg van Luigi Bruins en Ricardo Moniz.