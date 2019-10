Politie houdt meteen extra controles na vechtpartijen Rotterdam-Zuid

Tientallen agenten en stadswachten hebben vrijdagavond extra controles uitgevoerd in Charlois en IJsselmonde. 25 jongeren werden preventief gefouilleerd. Er werd niets bij hen gevonden. Op straat vonden agenten later een onbeheerd mes.

Aanleiding van de controles is het geweld tussen groepen jongeren van de laatste weken. Donderdagavond kwam het tot meerdere confrontaties. Twee jongens liepen steekwonden op. Er volgden zes arrestaties.

In een crisisoverleg tussen gemeente, politie, jeugdwerkers en scholen is afgesproken dat er een plan van aanpak moet komen om het geweld in te dammen.

De groepen zijn goed in beeld bij gemeente en politie. Er is een vaste kern in de groepen en de kring hier omheen wisselt. Het zijn allemaal jongens van 13 tot en met 19 jaar.

In de kiem smoren

"Dat er jongeren van 14 jaar of ouder met een mes over straat lopen, moeten we als samenleving niet willen", zegt Wim Hoek, districtschef van de politie in Rotterdam-Zuid.

"Met elkaar moeten we deze ontwikkeling direct in de kiem smoren voor er situaties ontstaan die niemand wil. Dit moet gezamenlijk. Niet alleen vanuit de politie, maar in samenwerking met andere partijen zoals jongerenwerk, om zo te weten wat zich op straat afspeelt."

De politie gaat zaterdag en zondag in de avonduren door met de verscherpte controles in IJsselmonde en Charlois.