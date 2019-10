Politie betrapt 19-jarige zonder rijbewijs en met alcohol op

Agenten kwamen hem tegen op de Schapedrift in Hardinxveld-Giessendam. Hij is meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat hij had gedronken; hij blies 295 ug/l. Dat komt neer op ongeveer 0,69 promille en dat is drie keer zoveel als is toegestaan voor een beginnend bestuurder.

Dat bleek hij niet eens te zijn, want een rijbewijs had hij niet. Hij moet in ieder geval een boete van driehonderd euro betalen. Voor het rijden zonder rijbewijs volgt nog een gepaste boete. Daarover gaat de officier van justitie zich nog beraden.