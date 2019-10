'Einde van de wereld-gevoel' in vernieuwde Korendijkse Slikken

Boswachter Chantal van Burg van Natuurmonumenten: "Klinkt als een gillend speenvarken, hè?" Ze lacht bij het horen van de kenmerkende roep van de waterral in het riet.

De waterral is voor de vernieuwde Korendijkse Slikken geen nieuwe soort, maar volgens boswachter Gerwin Geertse zullen deze vogels als moerasbewoners wel erg blij zijn met de maatregelen die zijn genomen in het gebied.

Dynamische natuur

Dichtgegroeide kreken zijn blootgelegd en de verbinding met het Haringvliet is hersteld. Volgens Geertse zijn die vernattingsmaatregelen niet alleen goed voor de waterral, maar vooral ook voor de bruine kiekendief en de zeldzame Noordse woelmuis.

"De Noordse woelmuis is de pandabeer van Nederland." De soort houdt van dynamische gebieden die af en toe onder water lopen.

De officiële opening van natuurgebied de Korendijkse Slikken is woensdag 23 oktober, maar voor wandelaars en bezoekers is het gebied al open. Er is een verhoogd wandelpad aangelegd, een kijkhut met zicht op de ogoudswevers en een terp die uitkijkt over het Spui en het Haringvliet.