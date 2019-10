In Dordrecht is een man beschoten. Hij werd mogelijk geraakt door twee kogels, zegt de politie.

Dat gebeurde vrijdagavond laat op de Zuilenburg in de wijk Sterrenburg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is onduidelijk.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident. Een buurtbewoner schrijft op Twitter dat hij vanwege dat onderzoek de wijk niet uit kan met de auto.