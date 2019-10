Hazes in Ahoy: 'Voel me als voetballer die Champions League speelt'

André Hazes stond vrijdagavond in een uitverkocht Ahoy Rotterdam. "Ik heb nog nooit een klotesfeer meegemaakt in Ahoy", zei de zanger achteraf tegen Rijnmond.

"Ik voel me een voetballer die af en toe invalt en in één keer de Champions League gaat spelen en twee keer scoort."

De zanger had voor het publiek wat extraatjes in petto. Zo had hij twee special guests: Marco Borsato en Rolf Sanchez. Borsato: "Dit is iemand waar zoveel energie in zit, zoveel liefde en gekkigheid. Hij heeft ambitie. Dat is heerlijk."

Bij zijn vaders klassieker 'Bloed, zweet en tranen' werd de drummer de lucht in gehesen en op zijn kop gehangen. Daarover zei Hazes: "Alles wat we hadden gepland klopte gewoon, dus ik ben echt een heel trots man hoor."

Met de hele familie

Het publiek was na afloop razend enthousiast. "We hebben echt ontzettend genoten. We zijn hier met de hele familie", zegt een bezoeker. Een ander groepje: "Zaterdagavond gaan we weer!"

Hazes staat zaterdag en zondag ook nog in Ahoy. Voor zondag zijn nog een paar kaartjes te koop.

Rijnmond mocht vrijdag de opening van het concert filmen. Die beelden zie je hier.