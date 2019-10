Rotterdamse sauna onder vuur genomen: 'Verbaast me niet dat het hier is'

Rotterdamse sauna beschoten: 'Verbaast me niet dat het hier is'

De politie tast nog in het duister over de aanleiding voor het schietincident bij een Rotterdamse sauna, maar buurtbewoners kijken er niet van op.

"Als het ergens in de straat moet gebeuren, dan verbaast het me niet dat het hier is. We vertrouwen het niet helemaal. We zien haast nooit klanten", zegt een buurman.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het pand aan de Schieweg drie keer beschoten. De kogelgaten zitten in het raam. Bewoners hebben een man gezien die in het zwart gekleed was en in een Volkswagen Caddy wegreed. De politie onderzoekt of hij iets met het incident te maken heeft.

"Ik schrik er wel van dat de criminaliteit zo omhoog gaat", zegt een vrouw op straat. Een andere vrouw beaamt dat: "De politie zou meer moeten doen om wapens in beslag te nemen. Toch meer 'patserscontrole' en meer de jeugd controleren. Ik vind het heel irritant worden dat het iedere keer dit soort zaakjes zijn."