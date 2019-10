In Brielle is een automobilist door de gevel van een appartementencomplex gereden. Het voertuig kwam vast te zitten in de muur van een berging.

Dat gebeurde zaterdag op het Menno van Coehoornpad. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Mogelijk stond de auto in een parkeervak en heeft de bestuurder de auto per ongeluk in z'n vooruit gezet in plaats van achteruit.

De brandweer kwam erbij en de auto is uit de muur getrokken. De bestuurder bleef ongedeerd.