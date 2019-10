SteDoCo bereikt tweede ronde KNVB beker

Na een doelpuntloze eerste helft maakte Vincent Verheul in de openingsminuut van de tweede helft de eerste treffer namens de bezoekers. Na een uur spelen maakte Joran Schröder er 0-2 van. Enkele minuten nadat de thuisploeg op 1-2 kwam uit een strafschop, werd het 1-3 via Benjamin van Wanrooij.

Op verzoek van beide teams kwamen SteDoco en 's-Gravenzande anderhalve week eerder in actie in het bekertoernooi. De rest van de eerste ronde wordt afgewerkt van dinsdag 29 tot en met donderdag 31 oktober. Excelsior, FC Dordrecht, Excelsior Maassluis, Sparta en ASWH komen dan ook in actie. Feyenoord stroomt in de tweede ronde in.