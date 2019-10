Geen topnotering in Boom voor Alvarado: 'Ik maakte een flinke smak'

Ceylin del Carmen Alvarado in actie in Boom

De Rotterdamse veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado is in het Belgische Boom niet verder gekomen dan een zesde plaats. De 21-jarige Rotterdamse reed sterk, maar ging in de laatste ronde onderuit.

"Ik maakte een flinke smak," zegt het talent voor de camera van RTV Rijnmond. "Het ging eigenlijk heel erg goed tot ik viel. Op een natte asfaltbocht ging ik onderuit terwijl ik alle rondes goed door was gekomen." Alvarado hield een pijnlijke elleboog over aan de val.

Alvarado beleeft een sterke seizoensstart in haar eerste jaar bij de profs en schreef vijf wedstrijden op haar naam. Door deze zesde plek in Boom, moet ze de leiding in de Superprestige overlaten aan wereldkampioen Sanne Cant.

In de video is een korte samenvatting van de dag van Alverado te zien. Maandag zendt TV Rijnmond een portret uit over haar.