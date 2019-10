Oud-voetballer en voormalig trainer Kees Rijvers is zaterdagavond benoemd tot erelid van FC Twente.

De Brabander Rijvers (93) begon zijn voetbalcarrière vlak na de oorlog bij NAC in Breda. Later speelde hij drie jaar lang voor Feyenoord, in de tijd van Coen Moulijn. Hij kwam ook uit voor het Nederlands Elftal.

Hij stopte met voetballen in 1960. Rijvers werd toen trainer van FC Twente. Hij is ook trainer van PSV geweest. Van 1981 tot 1984 was Rijvers trainer van Oranje.