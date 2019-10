Twee zwaargewonden bij schietpartij in Sliedrecht

In Sliedrecht is zaterdagavond geschoten. Twee mensen raakten daarbij zwaargewond. Dat meldt de politie.

De schietpartij was in de Vogelbuurt in Sliedrecht. De ene zwaargewonde werd aangetroffen in de Lijsterstraat, de andere op Valkweg.

Met spoed naar ziekenhuis



Twee traumahelikopters zijn ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. De zwaargewonden worden met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De politie kan nog niets zeggen over de toedracht en ook niet over de identiteit van de slachtoffers. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt.