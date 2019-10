Duels Feyenoord en Sparta in Radio Rijnmond Sport

Feyenoord en Sparta komen zondag allebei in actie en dat betekent een volle sportuitzending op Radio Rijnmond. FC Groningen - Sparta en Feyenoord - Heracles Almelo staan centraal in de uitzending van 14:00 tot 19:00 uur.

De wedstrijd van Sparta in het hoge noorden begint om 14:30 uur en het commentaar komt van Dennis Kranenburg. Om 16:45 uur is het de beurt aan Dennis van Eersel en Sinclair Bischop bij Feyenoord - Heracles. De uitzending wordt gepresenteerd door Bart Nolles en is onderaan dit bericht te beluisteren.