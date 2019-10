Feyenoord stelt tegen Heracles opnieuw teleur (1-1)

Feyenoord begon nog prima aan de wedstrijd. Het had het betere spel en kon in het eerste kwartier zelfs op voorsprong komen. Ridgeciano Haps zette aan de linkerkant door en dreigde de bal te verspelen. Jens Toornstra kreeg de bal toch nog voor zijn voeten en schoot de bal keihard in de bovenhoek: een heerlijk doelpunt.

Na die goal leefde Feyenoord even op en kreeg het kansen op meer. Dat lukte niet. Heracles werd beter en drong aan. Het leverde geen doelpunt op. Daarom gingen de ploegen met 1-0 rusten.

In de tweede helft kon Heracles na iets meer dan een uur voetbal gelijkmaken. Nadat de Feyenoord-verdediging makkelijk opzij werd gezet, kon Orestis Kiomourtzoglou scoren in De Kuip. Feyenoord speelde na de gelijkmaker onzeker en kon niet tot goed veldspel komen. Wel was er sprake van een slotoffensief. Dat leverde, ondanks enorme kansen voor onder andere invaller Luciano Narsingh, geen goal op.

Door het gelijkspel blijft Feyenoord tiende in de eredivisie. Donderdag krijgt Feyenoord wel weer snel de kans om een goed resultaat te boeken. In Zwitserland is BSC Young Boys in de Europa League de tegenstander.

Volgende week zondag reist Feyenoord af naar Amsterdam voor de eerste Klassieker van het seizoen.

Scoreverloop

14' 1-0 Jens Toornstra

63' 1-1 Orestis Kiomourtzoglou

