LIVE: FC Groningen-Sparta (0-0)

Feyenoord en Sparta komen zondag allebei in actie en dat betekent een volle sportuitzending op Radio Rijnmond. FC Groningen - Sparta en Feyenoord - Heracles Almelo staan centraal in de uitzending van 14:00 tot 19:00 uur.

De wedstrijd van Sparta in het hoge noorden begint om 14:30 uur en het commentaar komt van Dennis Kranenburg. Om 16:45 uur is het de beurt aan Dennis van Eersel en Sinclair Bischop bij Feyenoord - Heracles. De uitzending wordt gepresenteerd door Bart Nolles en is onderaan dit bericht te beluisteren.

Volg hieronder ook onze liveblog rondom de wedstrijd van Sparta bij FC Groningen, later volgt een blog over Feyenoord.