Zaalsporten: heren en dames Sliedrecht Sport staan geen set af

Zowel de dames als de heren van Sliedrecht Sport hebben duidelijk met 3-0 gewonnen in de eredivisie. In het eerste thuisduel dat ZVH wel uit kon spelen, verloor het met 0-3 van het Talentteam.

De heren van Sliedrecht Sport waren in Houten een maatje te groot voor Taurus. Het werd 20-25, 15-25 en 17-25. Ook bij de dames was er geen enkele set heel spannend. Thuis tegen Fast werd er met 25-20, 25-12 en 25-12 gewonnen. Beide teams van Sliedrecht Sport staan zonder puntverlies bovenaan in de eredivisie.

De mannen van ZVH verloren in Zevenhuizen met 18-25, 18-25 en 19-25 van het Talentteam.

Basketbal

De dames van Binnenland hebben in Barendrecht ook de vierde wedstrijd in de basketball league winnend afgesloten. In de Driesprong won het van de Utrecht Cangeroes met 87-51.

Ook de mannen van Feyenoord Basketball hebben de smaak te pakken. De Rotterdammers wonnen voor de derde keer op rij. Aris Leeuwarden werd thuis met 98-62 verslagen.

Waterpolo

De waterpoloërs van ZPB uit Barendrecht hebben de uitwedstrijd bij PSV nipt verloren. Het werd 8-7 in Eindhoven. Namens ZPB maakte Stefan Porobic vijf treffers.

Ook de Rotterdammers van SVH verloren een uitwedstrijd. In Gouda werd het 13-9 voor Donk.