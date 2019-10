Burgemeester Sliedrecht woest over schietpartij, 'Dit is afschuwelijk'

Burgemeester Bram van Hemmen heeft zijn afschuw uitgesproken over de schietpartij in zijn stad van zaterdagavond. "Afschuwelijk wat er is gebeurd. Ik wens de omwonenden veel sterkte toe."

De schietpartij vond plaats in de Vogelbuurt in Sliedrecht. Twee mensen raakten zwaargewond. Het ene slachtoffer werd gevonden in de Lijsterstraat en de ander in de Sperwerstraat.

Allebei opgepakt

Een traumateam heeft de twee slachtoffers verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk zijn ze beiden gearresteerd door de politie. Hun precieze rol bij het incident wordt nog onderzocht.



De politie houdt er rekening mee dat er nog meer mensen betrokken zijn bij de schietpartij van zaterdagavond. Mogelijk zijn zij gevlucht in een auto of op fietsen.