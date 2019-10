Auto's gaan in vlammen op in Schiedam, brand mogelijk aangestoken

In de Rembrandtlaan in Schiedam zijn twee auto's uitgebrand. Twee andere wagens raakten beschadigd door de vlammen.

Het vuur werd iets voor 05:30 uur ontdekt door de buurt, in de nacht van zaterdag op zondag. Daarna is de brandweer gealarmeerd.

De wagens stonden vlak bij een huizenrij geparkeerd, maar de brand is daar niet naartoe overgeslagen. "Het is een smalle straat, dus dan is het oppassen", aldus de brandweer

Volgens de brandweer zijn de auto's mogelijk aangestoken. "Het is altijd opvallend als in het holst van de nacht auto's uitbranden."